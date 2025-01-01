Полицията във Варна предупреди за нова схема за телефонни измами.

Измамниците звънят на домашни телефони и се представят за служители на електроразпределително дружество. Под предлог за предстоящ „ремонт“ или „профилактика“, те се стремят да получат мобилния телефонен номер на потърпевшите.

След като се сдобият с него, лицата се обаждат повторно – вече на мобилен телефон и използват добре познати сценарии за въвеждане в заблуждение, с цел искане на пари или лични данни.

ОДМВР – Варна обръща внимание на гражданите да не предоставят лични данни или мобилни номера по телефона, парични средства, банкови и финансови средства, и да не се доверяват получавайки указание да пазят разговора в тайна – това е сигурен знак за измама.

От МВР призовават гражданите да информират своите родители и възрастни близки, които най – често стават жертви на подобни престъпни посегателства. При съмнение за опит за измама, незабавно сигнализирайте на ЕЕН 112 или в най – близкото районно управление.