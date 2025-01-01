Върнаха 16 000 лева на възрастна жена - жертва на телефонна измама във Варна, съобщиха от полицията.

79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.

След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.

По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.