Служител на полицията в Долни Чифлик е с фрактура на дясната ръка при опит за овладяване на семеен скандал във варненското село Гроздьово. Униформеният е бил нападнат с брадва от 49-годишен мъж, който е проявил агресия, след като полицейският екип се е отзовал на сигнал за домашно насилие в селото.

След подадения сигнал, дежурният полицейски екип веднага се насочил към село Гроздьово, предава БНТ.

Димитър Станков, полицай: "Тръгнахме към адреса. При пристигане на място успяхме да установим жената, която подаде сигнала. Колегата помоли жената да си донесе личната карта. Мъжът ѝ беше страшно много агресивен още от самото начало, вика "Никой няма да ми влезе вътре в къщата, тъй като влезе ли вкъщи, ще го заколя с брадвата".

След като полицаите влезли в къщата, мъжът взел брадва и ги нападнал.

Димитър Станков, полицай: "Дръпнахме се настрани, имаше двама комшии, към тях не беше толкова агресивен, успяха да му вземат брадвата и тръгна на ръкопашен бой да се бие с колегата и се наложи да го задържим."

Старши инспектор Цветослав Маринов, началник на участък Долни чифлик, Четвърто РУМВР - Варна: "49-годишният мъж е и познат на органите на МВР. Той системно употребява алкохол, имало е и други случаи, когато е бил агресивен, но не към полицейски служители, а към съседи."

Нападнатият полицай разказа, че мъжът е оказал яростна съпротива. Затова при ареста са използвани помощни средства.

Димитър Станков, полицай: "Получих една фрактура, имам счупен пръст. Пуснаха ме в болничен за едни месец. Много ще е добре, ако поне един от служителите има тейзър. Поне на всеки един екип да има. При този вариант може да ти спаси и живота."

Според началника на полицейския участък, в района подобни инциденти се случват често. Районът, за който отговарят, е голям, а полицейските служители не достигат.

Старши инспектор Цветослав Маринов, началник на полицейския участък в Долни чифлик: "Районът е много разнообразен. Имаме един екип дневна и един екип нощна смяна, които обслужват територията на град Долни чифлик и шестнайсетте села към общината. Имаме недостиг на полицейски служители. Територията, която обслужваме, е доста голяма и населените места са отдалечени едно от друго, както и от самия град и с един екип е по-трудно обслужването на района."

Нападателят не е осъждан, но срещу него има заявителски материал от преди 17 години за кражба на дърва. Той е задържан за 24 часа, а прокуратурата вече е образувала досъдебно производство.