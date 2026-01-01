ГДБОП провежда акция в общинската администрация в район "Приморски" във Варна по казуса "Баба Алино", научи NOVA от свои източници. По непотвърдена информация има няколко задържани лица.

Към момента на територията на кметство „Приморски“ се извършват процесуално-следствени действия от полицейски служители, включително претърсвания в административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

Разследването се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура. В акцията участват служители на ГДБОП и ОДМВР – Варна.

Припомняме, че по-рано тази сутрин вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че във Варна са изпратени допълнителни сили и прокурори от ВКП и ВКС. „Очаквам днес да дойдат много новини от Варна, активно работим, установени са множество обстоятелства. Само директорът на ДАНС и тези, които го назначават, могат да правят политически чадъри и протекции. Става дума за Пеевски и Борисов. Невзоров спомена механизма, по който е давал показания, скоро той ще стане обществено достояние“, съобщи министърът.