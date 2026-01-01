Хванаха 20-годишен мъж за две крупни телефонни измами във Варненско, съобщиха от полицията.

Младият мъж е задържан след получени сигнали от село Водица и Игнатиево.

Бързата реакция на криминалистите е довела до залавяне на измамника, който в първия случай е взел над 10 000 евро, 3 200 лева, 4 златни и два сребърни пръстена, както и златен синджир.

Във втория случай още 10 000 евро са били получени от пострадалия тъжител.

Схемата, в която са били въведени в заблуждение, е добре позната - представяйки се за полицейски служител.

Работата по случая продължава под ръководството на прокуратурата.