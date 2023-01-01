Заради ремонт: Затварят главни улици в Стара Загора

ще бъде въведена по няколко улици в Стара Загора.Това съобщиха от Общината. Причината е изпълнението нана водопроводната мрежа в града, осъществяван от “Водоснабдяване и канализация” EООД - Стара Загора.Цялостно ще бъде затворено движението по северното платнов участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Подполковник Калитин“, и ул. “Димитър Наумов“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул. „Братя Жекови.Частично ще бъде ограничено движението пов участъка от бул. “Славянски“ до ул.“Христо Ботев“; ул. “Милин камък“ - в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“; ул. „Подполковник Калитин“ - в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“; ул. “Българско опълчение“ - в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“; ул. “Антон Марчин“ - в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“; ул. „Милин камък“ - в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“; северно от блок 22 в кв. „Три Чучура юг“ и по улица „Ген. Стефан Азманов“, и на север от нея в кв. „Три Чучура юг“