Във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“, към 28 и 29 юни има временна организация на движението на МПС при следните улици:



Към 28 юни:



По ул. „Сава Силов“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул.“Братя Жекови“ – частично;



По ул.“Цар Иван Асен II“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул.“Братя Жекови“ – частично;



Клон 11 b и 11 c успоредно на ул.“Милин камък“ в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;



По ул. „Подполковник Калитин“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“ – частично;



По ул.“Българско опълчение“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



По ул.“Антон Марчин“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



По ул. „Милин камък“ в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;



Главен клон ДМА 4 – северно от блок 22 в кв. „Три Чучура юг“ – частично;



Главен клон ДМА 3 – по улица „Ген. Стефан Азманов“ и на север от нея в кв. „Три Чучура юг“ – частично;



Главен колектор I – северното платно по бул. „Славянски“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Подполковник Калитин“ – цялостно затворено.



Към 29 юни:



По ул. „Сава Силов“ в участъка от бул. “Славянски“ до ул.“Братя Жекови“ – частично;



Клон 11 b и 11 c успоредно на ул.“Милин камък“ в участъка от ул. „Чая“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;



По ул. „Подполковник Калитин“ в участъка от ул. „Христо Ботев“ до ул. „Генерал Гурко“ – частично;



По ул. „Българско опълчение“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



По ул. „Антон Марчин“ в участъка от бул. “Славянски“ до бул. “Цар Симеон Велики“ – частично;



По ул. „Милин камък“ в участъка от „Априлско въстание“ до ул. „Димчо Стаев“ – частично;



Главен клон ДМА 4 – северно от блок 22 в кв. „Три Чучура юг“ – частично;



Главен клон ДМА 3 – по улица „Ген. Стефан Азманов“ и на север от нея в кв. „Три Чучура юг“ – частично;



Главен колектор I – северното платно по бул. “Славянски“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Подполковник Калитин“ – цялостно затворено.