Земетресение с магнитуд 2,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на град Гълъбово, обл. Стара Загора, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

Земетресението е регистрирано в 11:02 ч. Епицентърът му е на 10 км от Димитровград, на 30 км от Стара Загора и на 210 км от София.

В началото на януари земетресение с магнитуд 3,7 по скалата на Рихтер беше регистрирано в района на Симитли, след което последва втори трус с магнитуд3,4 в района на Благоевград.