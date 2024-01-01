Стара Загора ще има модерни нови електробуси (СНИМКИ)

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в Стара Загора ще бъдат сТова съобщиха от пресцентъра на местната администрация.Причината е извършването на строително-ремонтни дейности наАвтобусните линии №14, №17, №51 и №34 ще се изпълняват по обходен маршрут: ул. „Ген. Столетов“, ул. „Д-р Т. Стоянович“, ул. „Димчо Стаев“ и ул. „Ген. Гурко“ - в двете посоки.Тролейбусните линии №26 и №36 ще се изпълняват поул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Димчо Стаев“ и ул. „Ген. Гурко“ - в двете посоки.Кръстовището е затворено до 15 юли, включително заради отстраняване на компрометирани участъци след приключването на водния проект, който беше и