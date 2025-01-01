Пламъци обхванаха двора на фабриката за преработка на дървесина в село Дунавци, Старозагорско. Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството. На място незабавно са изпратени два противопожарни екипа от Казанлък, които се борят със стихията.

В гасенето се е включила и тежка техника – фадрома, с която се разриват горящите отпадъци, за да може огънят да бъде потушен по-бързо и да се предотврати разпространението му. Основната задача на пожарникарите е да опазят производствените сгради и съоръжения на фабриката от пламъците.

Към момента няма данни за пострадали хора. Причините за възникването на пожара тепърва ще се изясняват.