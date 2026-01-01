Откриха шофьора, изчезнал след фаталния инцидент на пътя за Ценово, при който загина 77-годишен мъж. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

В резултат на проведените от полицейските служители оперативно-издирвателни мероприятия, като извършител на деянието е установен мъж, който управлявал лек автомобил "Лада". Той е задържан.

Издирват шофьор след инцидент със загинал мъж край Ценово

По случая е започнато досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

Припомняме, че на 15 юни около 22:28 ч., на тел. 112, е получено обаждане от 54-годишна жена за човек, който лежи в безпомощно състояние на общинския път за село Ценово, в близост до местност "Ерека". На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установен е 77-годишен мъж. Екип на ФСМП е транспортирал мъжа до ФСМП град Чирпан, по-късно той е починал.