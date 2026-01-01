Мъж изпепели къщата си с цигара в Стара Загора, съобщиха от полицията.

На 12 януари, в 22:14 ч., в ОДЧ на Второ РУ-Стара Загора е получен сигнал на тел.112 за горяща къща в града.

Местопроизшествието е посетено от служители на РСПБЗН и от полицейски служители. Установено е, че пожарът е възникнал в къща, обитавана от 52-годишен мъж.

По първоначални данни, мъжът е причинил пожара от незагасена цигара, която е пушил. Вследствие на пожара къщата му е напълно изгоряла. Засегната е съседна къща, собственост на 50-годишен мъж, като е обгоряла външна изолация на стена и част от покривната конструкция, както и външно тяло на климатик. Няма пострадали хора.

52-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Във Второ РУ-Стара Загора е започнато разследване под надзора на Районна прокуратура-Стара Загора.