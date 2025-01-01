Жители на столичния квартал „Дружба 2“ протестираха срещу планираното за следващите 3 месеца спиране на парното и топлата вода в този жилищен район.

В сряда, 17 септември, от „Топлофикация-София“ обявиха на интернет страницата си, че от 2 октомври започва ремонт на 10-километрови топлопроводи, който е абсолютно наложителен заради амортизацията на построената преди 40 години мрежа.

„Топлофикация” с позиция относно 90-дневния ремонт в столичния квартал „Дружба 2“

Десетки хиляди жители на „Дружба 2“ разполагат с две седмици, за да се подготвят за ремонт, планиран да приключи около новогодишните празници, предаде БНР.

БТА

От дружеството днес обясниха, че топлоподаването няма бъде спряно за всички през целия период, а ще се работи поетапно и с предсрочно възстановяване на услугата в ремонтираните участъци.

Районният кмет Петко Краев получил като разяснение, че ремонтът не може да се отложи за другото лято:

„Аварията е наистина голяма. Ако се отложи, през седмица ще има аварии“, каза той.

В края на септември се очаква да бъде обявен графикът на поетапните ремонтни дейности.