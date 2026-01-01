Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха от МВР. Пострадали са две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения, предаде БТА.

Децата са в особено тежко състояние с опасност за живота, каза Радостин Радев, инспектор в Националния оперативен център на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

БГНЕС / СТЕФАН ВАСИЛЕВ

Пожарът възниква в апартамент на втория етаж. От същия апартамент успяват да се самоевакуират живеещият, който е в нестабилно психическо състояние, и майка му. При напускането на апартамента са оставили входната врата отворена, при което се задимява стълбищната клетка, допълни инспектор Радев. Семейство, което живее на седмия етаж, опитва да се самоевакуира, като не преценява правилно, че няма да може да мине през димната завеса, поясни инспектор Радев.

По думите му задимяването е било много силно и при отваряне на входната врата димът е влязъл в апартамента. Не може да се установи причината за пожара към момента. Можем само да кажем, че е от кухненското помещение, каза инспектор Радев.

Инспектор Радостин Радев / БТА, Николай Трифонов

Самоевакуиралият се мъж е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен.Сигналът за пожара е подаден в 2:20 часа през нощта срещу събота. На място са пристигнали четири пожарни коли и 22-ма огноборци, полиция и линейки. Районът е бил отцепен. Докато медиците са преглеждали пострадалите, избухнала бутилка, която е счупила стъклото на една от линейките, съобщи БНТ.

Джартов: Не гасете мазнина с вода, не тръгвайте по задимени стълби, наблюдавайте зарядните

В подобни ситуации е най-добре без паника да се прецени много правилно дали човек може да се евакуира. Ако реши, че може да се евакуира, е добре да върви ниско в задименото помещение и пред устата да има някакъв парцал, през който да диша, и максимално бързо да премине. Ако не може да се премине, добре е да се затвори входната врата и да се изолира с мокри кърпи, да се отиде на тераса или на прозорец, за да сигнализират на екипите на място, че има нужда от евакуация, допълни инспектор Радев.

Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви – майка и двете ѝ дъщери

Припомняме, че от задимяване след пожар и миналата седмица загинаха жени в София – майка на 75 г. и двете ѝ дъщери – на 51 и 47 г. Трите жени, живеели над запалилия се апартамент, опитали да се евакуират по стълбището, при което вдишали фатално количество дим.

Общо 64 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха от ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР.