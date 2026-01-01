Националният център по трансфузионна хематология организира традиционната си кампания за доброволно кръводаряване „Дари кръв – подари живот“ по повод великденските празници, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Днес, 15 април, в Богословския факултет на Софийския университет на площад „Св. Неделя” № 19 мобилни медицински екипи ще очакват всички желаещи да подкрепят каузата. Кръводарителите ще бъдат посрещани в аула „Патриарх Неофит Български“ от 9:00 до 13:00 ч.

На 19 април желаещите да дарят кръв могат да отидат в храм „Рождество Христово“ в ж.к. „Младост“ 3, ул. „Филип Аврамов“ № 7. Мобилният екип ще работи от 9:00 до 13:00 ч.

С тази инициатива НЦТХ дава възможност на хората с големи сърца да изразят своето човеколюбие, като дарят кръв и спасят човешки живот в дните на най-светлите християнски празници, посочиха от министерството.

Кръводарителската акция „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“, организирана от Военномедицинската академия, събра 38 доброволци на Цветница в храм „Рождество Христово“.