14,4 килограма стимуланти за полова мощ задържаха митническите служители от Териториална дирекция „Митница София“ на Митнически пункт „Калотина“.

На 22 август 2025 г. митническите служители спрели за проверка турски товарен автомобил, пътуващ в посока Западна Европа. Шофьорът – турски гражданин, представил пред тях транзитна декларация и фактура за превозваната стока.

След обработка на документите товарният автомобил бил селектиран за рентгенов контрол, при който били засечени съмнителни зони.

При последвалата физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка – стимулант за полова мощ, разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол.

Установено е, че контрабандните стоки били натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.

Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.