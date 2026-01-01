Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 29-годишен мъж, заканил се с убийство на двама мъже.

А.Й. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 23 януари 2026 г. на бул. ”България”, преди кръстовището с бул. „Ив. Ев. Гешов“ в София, обвиняемият се е заканил на двама мъже, като им казал: “Ще ви убия и ще ви приключа, ще видите какво ще стане на следващия светофар”.

А.Й. е отправил и закана с жест, представляващ плъзване на нож през гърлото.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои внасяне на искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.