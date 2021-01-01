Предадоха на съд дрогиран шофьор в София

Прокуратурата привлече към наказателна отговорностза шофиране след употреба нав София, съобщиха от обвинението.Тази нощ обвиняемият управлявал автомобил по, когато бил спрян за проверка от полицейски служителите.Те го подложили на „Drug Test 5000“, който отчел, че той е шофирал след употреба на кокаин.Срещу обвиняемия е образувано досъдебно производство, Той еза шофиране под въздействието наПредвид съдебното му минало и възможността обвиняемият да извърши друго престъпление, е задържан за