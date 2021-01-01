Той е осъждан за шофиране под въздействието на алкохол
Прокуратурата привлече към наказателна отговорност 21-годишен мъж за шофиране след употреба на кокаин в София, съобщиха от обвинението.

Тази нощ обвиняемият управлявал автомобил по Околовръстен път, когато бил спрян за проверка от полицейски служителите.

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Те го подложили на „Drug Test 5000“, който отчел, че той е шофирал след употреба на кокаин.

Срещу обвиняемия е образувано досъдебно производство, Той е осъждан за шофиране под въздействието на алкохол.

Предвид съдебното му минало и възможността обвиняемият да извърши друго престъпление, е задържан за 72 часа.

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