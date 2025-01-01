От 13 октомври 2025 г. Виктор Чаушев ще е новият зам.-кмет на София по направление „Транспорт и градска мобилност“, съобщиха от Столична община.

През 2022 г. Чаушев заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

В новата си роля в Столична община той ще работи за провеждането на реформа в обществения транспорт и за изграждане на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

Двама нови заместник-кметове се присъединяват към екипа на Столична община

„Благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-важните системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, сподели кметът Васил Терзиев.

От Столична община заявиха, че назначението на Чаушев е стъпка в посока към изграждане на модерен, ефективен и устойчив транспортен модел, който поставя гражданите в центъра на градската мобилност.