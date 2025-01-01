Инж. Сашо Илиев е новият зам.-кмет на община Перник, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Оттам уточняват, че Илиев досега е бил главен инженер на общината. Неговото място ще заеме досегашният заместник-кмет инж. Борис Томов.

Двамата са се срещнали, за да бъде предадена работата от досегашния заместник-кмет на неговия наследник.

„Ще продължа с ангажираност започнатите инициативи и ще работя за развитието на града“, коментира инж. Илиев, цитиран от пресцентъра на администрацията.

В края на миналата година главният инженер на община Перник Борис Томов пое поста заместник-кмет, като замени тогава инж. Мирослав Стоицев.