Считано от 10 септември към екипа на Столичната община се присъединяват двама нови заместник-кметове – Георги Клисурски и Стефан Дъров. Никола Лютов остава на длъжността си заместник-кмет по направление „Обществено строителство“.

Георги Клисурски поема ресор „Финанси и здравеопазване“.

Той е утвърден експерт с богат опит в управлението на публичните финанси, като през 2023–2024 г. е заемал поста заместник-министър на финансите с отговорности по държавния бюджет, държавния дълг и финансирането на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД – дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната. Клисурски има опит и в международния частен сектор.

Завършил е Американския колеж в София, притежава магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Wharton School и магистърска степен по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School. Сред приоритетите му са ефективното бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на различни финансови източници за ключови проекти за столичани.

Столична община

Стефан Дъров ще бъде заместник-кмет по направление „Правен и административен контрол“.

Той има близо 20 години опит като адвокат и е специализиран в консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека. В Столичната община неговият фокус ще бъде интегрирането на антикорупционни мерки, премахването на нелоялни практики при възлагане на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Никола Лютов съчетаваше ръководството на два ресора – „Правен и административен контрол“ и „Обществено строителство“. Сега той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.

Столичната община изразява благодарност към Иван Василев и Никола Лютов за тяхната работа като заместник-кметове по ресори „Финанси и здравеопазване“ и „Правен и административен контрол“. Тяхната експертиза и ангажираност допринесоха за по-успешното управление на града.