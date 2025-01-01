При митническа проверка на автомобил, пристигащ в България от Сърбия, беше установено голямо количество от лекарства, съобщиха от Агенция "Митници".

Общият брой на медикаментите е 247 400 таблетки. На 1 октомври на "Калотина" пристига превозно средство с платформа, на която е натоварена кола.

При извършената проверка са открити в багажника и купето 5 големи чанти, пълни с блистери от два вида медикаменти. В присъствието на разследващите митнически инспектори са изброени всички блистери, като съответно бройката е 9800 блистера с общо 98 000 таблетки и 9960 блистера с общо 149 400 таблетки.

Агенция „Митници“

Установено е, че иззетите медикаменти съдържат активно действащи компоненти - золпидем и алпрозолан, включени в Списък III - рискови наркотични вещества от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на рискови наркотични вещества е привлечен мъж на 46 години.

Обвиняемият е задържан 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест. Делото продължава под надзора на прокуратурата.