Дружеството подхожда отговорно към всяко решение и вече работи за осигуряване на допълнителна техника и персонал, за да подпомогне сметосъбирането и сметоизвозването в София. Това каза пред журналисти изпълнителният директор на „Софекострой“ ЕАД Даниел Йорданов, след като Столичният общински съвет одобри доклада за отпускане на средства до 9 млн. лв. за закупуване на специализирана техника на дружеството.

„Благодарим на общинските съветници за обединението им. Вече подготвяме списък с необходимата техника, за да можем възможно най-скоро да подпомогнем дейността по почистване и да разширим обхвата на обслужваните райони“, каза Йорданов. По думите му процесът по доставка на новите машини е по-дълъг и не могат да се очакват „чудеса от днес за утре“, тъй като поръчването на специализирана техника изисква време за производство и адаптация според особеностите на всеки район.

Йорданов посочи, че към момента „Софекострой“ вече оказва съдействие в районите „Красно село“ и „Люлин“. Той подчерта, че един от основните проблеми е свързан и с недостига на работна ръка, като набирането на допълнителен персонал също отнема време. „Нашите служители работят на двусменен режим и полагат максимални усилия. Те са професионалисти, които добре познават спецификата на своята работа“, каза той.

В отговор на въпрос дали дружеството ще използва подизпълнители, Йорданов уточни, че подобно решение може да се обсъди само при спазване на действащото законодателство и след съответно решение на СОС. Той допълни, че предстои заседание на временната комисия към общинския съвет, която ще разгледа в детайли дейността и нуждите на „Софекострой“. „Работим в условията на готовност и търсим всички възможни варианти, за да осигурим ефективно почистване на града“, каза още Йорданов.