Столичната община започва създаването на електронно досие за всяко транспортно съоръжение, както и на общ регистър с информация за състоянието им в реално време. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Инициативата реализира отдел „Транспортни съоръжения“ към дирекция „Поддръжка на транспортната инфраструктура“ в направление „Обществено строителство“ под ръководството на екипа на заместник-кмета по строителство Никола Лютов, допълниха от Столичната община.

Системата ще обхване мостове, надлези, тунели, подлези, водостоци и подпорни стени. Целта е да бъде осигурена детайлна информация за текущото състояние на съоръженията и да се премине от аварийни ремонти към планирано управление и превенция на инциденти, каза Лютов, цитиран от Столична община. По думите му това ще позволи и по-добро планиране на инвестициите в градската инфраструктура.

В новосформирания отдел ще бъде изградена единна база данни за всички съществуващи транспортни съоръжения. Към момента информацията е непълна и се съхранява в различни институции. Предвижда се тя да бъде събрана, систематизирана и дигитализирана. За по-големите съоръжения ще се събират данни за годината на строителство, проектната документация, техническия паспорт, извършените ремонти, използваните материали, собствеността и отговорните за поддръжката структури. Информацията ще бъде визуализирана чрез интерактивна карта.

Очаква се новата система да подобри планирането на ремонтите и разпределението на разходите. През тази година ще започне идентифицирането на съоръженията и огледи на място, а приоритет ще имат обектите по първостепенната улична мрежа и трасетата на градския транспорт, заявиха от Столичната община.

На територията на София има над 350 мостови съоръжения и повече от 120 подлеза, както и множество тунели, подпорни стени и водостоци, които подлежат на ежегодни инспекции.

От Общината казаха още, че досега е липсвал систематизиран подход и специализирана структура за постоянен контрол. С въвеждането на електронните досиета се цели по-добра проследимост, ефективно управление и повишена прозрачност при поддръжката на транспортната инфраструктура.

БТА припомня, че през 2026 година Столичната община планира най-мащабната подмяна на подвижен състав в последните 15 години. Това съобщи заместник-кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев в края на миналата година.