Словакия заведе дело срещу регламента на Европейския парламент и Съвета на ЕС, предвиждащ постепенен отказ от руския природен газ и подготовка за спиране на вноса на руски петрол, предаде словашката агенция ТАСР.

Искът е внесен в Съда на Европейския съюз на 24 април, а решението за подаването му беше предварително обявено от премиера Роберт Фицо по-рано този месец.

Министърът на правосъдието Борис Суско уточни, че Словакия поставя под въпрос правната основа на регламента. Според Братислава, мярката е приета като част от търговската политика с квалифицирано мнозинство, докато по същество има характер на санкция във външната политика и сигурността – сфера, в която се изисква единодушие между държавите членки.

"Причината, поради която завеждаме делото, е, че поставяме под въпрос правното основание, на което е взето това решение. Регламентът беше одобрен като мярка на търговската политика с квалифицирано мнозинство, въпреки че по своята същност е решение със санкционни елементи в областта на външната политика и политиката на сигурност, където се изисква единодушие между държавите членки", каза Суско.

Той предупреди, че подобен подход може да наруши институционалния баланс в ЕС и да отслаби ролята на националните правителства при вземането на ключови решения. В същото време той подчерта, че делото не е насочено срещу самия ЕС, а цели защита на основните принципи на Съюза.

Според министъра решението на Съда на ЕС може да окаже значително въздействие, особено върху страните, които са силно зависими от газ.

Регламентът предвижда вносът на руски природен газ да бъде прекратен най-късно до есента на идната година.