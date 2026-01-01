Положението в транспортния сектор е изключително тежко предвид конфликта в Близкия изток, каза изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев пред журналисти в Университета по хранителни технологии - Пловдив, където участва в откриването на събитие.

По думите му около 20 процента от транспортните компании в Европа са спрели работа, защото непрекъснатата промяна на цените на горивата ги принуждава да работят на загуба, която надхвърля 10 на сто.

Конфликтът води до ежедневно увеличение на цените на горивата, а това естествено рефлектира както в цената на транспортната услуга, така и в цените на стоките от първа необходимост. Той коментира също, че цените на горивата в България са на сравнително ниски нива, защото в страни като Германия и Франция дизелът вече надхвърля 2,20 евро.

Йордан Арабаджиев каза също, че към момента нито една мярка, която правителството предложи в подкрепа на бизнеса, не е започнала да функционира и изрази надежда скоро да има помощ за фирмите.

Той припомни, че има обещание за държавна помощ в размер на 50 милиона евро, от която 25 милиона беше гласувана от предишното правителство и се очаква следващите дни да има нотификация от Европейската комисия за това. Очаква се също да сработи и мярката през Агенцията за експортно застраховане за разсрочване на лизинговите вноски, каза още Арабаджиев.