„Реките на София не са канали. Може и да са били третирани така дълги години, но е време да ги върнем на града и на хората“, заяви кметът на София Васил Терзиев в позиция, цитирана от пресцентъра на Столичната община.

Неговата визия за река Владайска предвижда тя да се превърне от сива периферия в социален и зелен гръбнак на столицата, който свързва кварталите, вместо да ги разделя.

В позицията си кметът подчертава, че Владайска река твърде дълго е била „невидима“ - фон под мостовете, покрай който просто бързаме. Целта на новата визия е да се вдъхне живот в сърцето на града, като бетонното корито се превърне в пространство за хората.

Промяната предвижда преобразяване на бреговете: тесните тротоари да станат безопасни алеи край водата, а сивият бетон да отстъпи място на зони за срещи, култура и почивка. Идеята е реката да се превърне в място, което ни кара да спрем и да останем, а не просто да преминем.

Васил Терзиев акцентира върху това, че участието на гражданите е важно за посоката на тази промяна. „Вашето мнение е важно. 5 минути от вашето време днес означават по-добра градска среда утре“, категоричен е кметът.

Всички столичани могат да допринесат за новия облик на река Владайска, като попълнят анкетата.