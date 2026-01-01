Въвеждането на новите изисквания за съдържанието на автомобилните аптечки в Гърция се отлага за 1 януари 2027 г., съобщават местни медии, позовавайки се на министерско решение.

Първоначално задължителното прилагане на новите правила беше предвидено да започне от 1 юли 2026 г., но с ново решение на властите срокът е изместен, като на водачите се дава допълнително време да се съобразят с изискванията и да оборудват автомобилите си, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

С промените всяка аптечка в автомобила трябва да отговаря на стандарта DIN 13164/2022 и да съдържа 16 задължителни елемента за първа помощ, съобразени с европейските изисквания за безопасност, информира гръцкия сайт „Кар енд Мотър“, специализиран в сферата на транспорта. Отлагането цели да даде възможност както на шофьорите да се снабдят с новите аптечки, така и на пазара да осигури необходимите количества.

Съгласно новите разпоредби, от началото на 2027 г. водачите, които не разполагат с обновена аптечка, ще бъдат санкционирани като липсващо задължително оборудване, като глобата е в размер на 30 евро, се посочва още в информацията.

