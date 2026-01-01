Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност граждани на Грузия, държали огнестрелни оръжия и ползвали неистински паспорти.

На 23 април 2026 г. в лек автомобил марка „Сузуки“ в София обвиняемите Л.Ш. и Г.М. държали огнестрелни оръжия и боеприпаси, без да имат надлежни разрешителни за това. При проверка от полицейски служители от Шесто Районно управление към СДВР, двамата обвиняеми съзнателно се ползвали от неистински официални паспорти, на които бил придаден вид, че са издадени от Република Латвия.

По случая се води досъдебно производство, предвиденото наказание е „лишаване от свобода“. С постановление на прокурор двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа.

Наблюдаващ прокурор е внесъл искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо Л.Ш. и Г.М. Състав на Софийски районен съд се е съгласил с искането на прокурора и е наложил на двамата обвиняеми най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.