Земетресение с магнитуд М=5.0 в района на Егейско море, съобщиха от Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН.

Земетресение е регистрирано в Гърция



По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, на 28 април 2026 г., в 14:12 ч., българско време бе регистрирано земетресение с магнитуд 5.0 в района на град Волос, Гърция.



Епицентърът е на 250 км от град Петрич, на 320 км от град Благоевград и на 400 км от град София.