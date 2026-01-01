Движението по автомагистрала „Тракия“ в посока София, при км 75+800, е временно ограничено в активната и аварийната лента поради изтегляне на цистерна. Трафикът се осъществява само в изпреварващата лента и се регулира на място от „Пътна полиция“, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Изтеглянето на цистерната се налага, след като в понеделник в района на 76-ия километър, в отсечката между Пазарджик и разклона за Калугерово, в платното в посока София се удариха лек автомобил и кола.

При удара камионът излязъл от платното и се обърнал настрани в канавката. Мъжът, управлявал леката кола, е дал положителна проба за наркотици. При инцидента пострадаха двама души.

Платното към София се затваря временно заради използването на тежка техника при изтеглянето на камиона. Трафикът ще бъде пренасочван през пътен възел "Калугерово". От там през пътен възел "Церово" шофьорите отново ще могат да се включат в движението по автомагистралата.