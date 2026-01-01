Конституционният съд на България допусна за разглеждане по същество искането на Министерски съвет за установяване на противоконституционност на решение на Народно събрание.

КС образува дело заради решението на парламента за Съвета за мир

Оспореното решение е за задължаване на Министерския съвет да внесе в Народното събрание проект на закон за ратифициране на присъединяването на Република България като държава основателка към Устава на Съвета за мир, създаден по инициатива на Съединени американски щати.

НС задължи кабинета да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир

Решението е прието от Народното събрание на 13 март 2026 г. и е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 28 от 2026 г.