През 1982 година Международният танцов комитет на Международния театрален институт (ITI) избира 29 април за Ден на танца.

Датата е символична – всяка година на 29 април се празнува и рождението на великия френски реформатор на танца Жан-Жорж Новер (1727-1810), а светът отдава своята почит към най-възвишеното изкуство – танца.

Сценично изкуство, чието съдържание се разкрива чрез танцово-музикални образи – това е определението за балета днес.

А според Жан-Жорж Новер, създателят на балета като самостоятелен театрален жанр, това е „драма, написана с музика и въплътена чрез хореография“! Рождената дата на Новер – 29 април – е определена от ЮНЕСКО за празник на танца по цял свят. Защото „Целият съвременен танцов театър произлиза от неговите действени балети!“ – твърди Морис Бежар. „Не забава за публиката, а изкуство, призвано да принася полза на обществото“, е според него балетът.