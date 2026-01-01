Варненският апелативен съд потвърди мярката „домашен арест“ за служител на следствения арест в града, който е обвинен за поискан и приет подкуп и за престъпление по служба, съобщиха от пресслужбата на съда.

Задържаният обжалва определението на Окръжния съд, с което му е отказано изменение на мярката.

Мъжът е под домашен арест по силата на определение на Апелативния съд от ноември миналата година.

Спрямо 43-годишния мъж са повдигнати обвинения за това, че срещу имотна облага - поискан и приет неследващ му се дар в размер на две хиляди лева, е извършил длъжностно престъпление, като е внесъл забранени вещи в ареста.

Определението на съда не подлежи на обжалване.