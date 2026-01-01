Седмица преди Гергьовден цената на агнешкото в магазините се очаква да бъде между 15 и 18 евро за килограм. Това заяви Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. За Великден цената на месото варираше между 15 и 20 евро. Един от основните проблеми остава вносното месо, предава БНТ.

Срещаме Димитър и Емил пред квартален магазин. Единият вече е купил агнешко за празника.

Димитър: „За моята пенсия ми се струва доста скъпо. Купих заради традицията, а и ми се ядеше агнешко.“

Емил: „Въобще не държа на това, може и друго месо да е.“

За Гергьовден агнешкото в магазина на Александра остава на цената от Великден – 20 евро за килограм.

Александра Костадинова, управител на магазин: „Ние държим месото ни да е българско, от малка ферма. Излиза по-скъпо, но за нас е важно качеството.“

Във фермата на Христо 1 кг живо тегло струва около 5 евро.

Христо Георгиев, земеделски производител и овцевъд: „Цената спадна с около 1 евро – това не е добре за нас, особено за тези, които не успяха да реализират агнетата за Великден. Всеки спад е загуба. Има и по-малко търсене, което се отразява както на домакинствата, така и на нас фермерите. И търговците търсят на по-ниски цени.“

От Националната овцевъдна асоциация заявиха, че и за Гергьовден в магазините ще преобладава агнешко месо от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия.

Симеон Караколев: „Може би половината и повече от месото за Гергьовден няма да бъде българско. Прогнозите ни са за цена между 15 и 18 евро на килограм. Над 18–19 евро вече не е разумна цена.“

За празника от Българската агенция по безопасност на храните обещават засилени проверки в търговската мрежа. Ще се следи за произхода на месото и правилното му съхранение.