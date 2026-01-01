Екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ–Пловдив) извърши проверка на място, след сигнал от местни жители за унищожаване на екземпляри от защитения растителен вид родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) в землището на село Горнослав, община Асеновград, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията.

При проверката екипът е обходил терена, като на няколко места в ниската част на скалните участъци са установени увредени екземпляри от защитения вид. Констатирани са свлечени туфи заедно с почва и мъх, а в подножието на скалите – и допълнително свлечени растения, част от които са били затрупани с почва и суха листна маса. По данни от сигнала, към 17 март на същите места са били налични развити екземпляри, които към момента липсват, като премахването на туфите е вследствие на човешка намеса. При проверката не са установени лица, техника или извършване на дейности в района.

Родопският силивряк, известен още като Орфеево цвете, е рядък балкански ендемит и терциерен реликт, съхранил се от праисторически времена, посочват от РИОСВ. Видът е известен със способността си да преживява продължителни засушавания, като изпада в състояние на анабиоза и се възстановява при наличие на влага. Ограниченото му разпространение и биологични особености го правят вид с висока консервационна значимост. Той е включен в Червената книга на Република България, припомнят от екоинспекцията.

Растението е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие, съгласно който се забраняват брането, събирането, изкореняването и всякакви действия, водещи до унищожаването на екземпляри от вида в естествените му находища. За нарушения са предвидени глоби до 5000 лв. за физически лица и имуществени санкции до 10 000 лв. за юридически лица и еднолични търговци. В по-тежки случаи се носи и наказателна отговорност – лишаване от свобода до три години или пробация, както и глоба от 2000 до 10 000 лв.

Теренът, на който е установено увреждането, попада в обхвата на процедура за обявяване на защитена местност „Находище на родопски силивряк – Грамадлева чешма“, инициирана от Министерството на околната среда и водите по Закона за защитените територии. Целта е опазване на една от най-представителните популации на вида в страната.

РИОСВ – Пловдив ще предприеме всички предвидени в закона действия за установяване на извършителите и търсене на отговорност. Инспекцията ще сезира Окръжна прокуратура – Пловдив и ще предостави всички събрани данни за евентуално престъпление. От екоинспекцията подчертават, че подхождат с нулева толерантност към нарушения, свързани с унищожаване на защитени видове, и ще реагират своевременно на всеки сигнал.

По рано днес служебният министър на околната среда и водите забранява дейностите, застрашаващи вида родопски силивряк в землището на село Горнослав.