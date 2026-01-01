Трябва да поставим нов модел на взаимоотношения – институциите да работят съвместно, да търсят партньорство и консенсусни решения. България има голяма нужда от това, каза президентът Илияна Йотова.

Тя е на посещение във Видин, където е гост на тържеството по повод 100-годишнината от създаването на Средно училище „Петко Рачов Славейков“ в града.

В отговор на въпрос за предстоящите ѝ послания към народните представители президентът посочи, че те ще бъдат представени първо в пленарната зала. По думите ѝ обществото очаква нормалност от политиците. „Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я реализираме. Проблемите пред страната са тежки и всеки, който не работи в интерес на гражданите, няма място в българската политика“, заяви Йотова.

На въпрос за готовността за връчване на мандат за съставяне на правителство тя отбеляза, че това зависи от празничните дни и от предстоящо ѝ участие в международен форум в Ереван, Армения. Там ще бъдат обсъдени теми, свързани с бъдещето на Европейския съюз, както и по-специфични въпроси, които също са част от националната ни политика – вертикалният газов коридор, борбата с наркотрафика и трафика на хора. „Най-вече – как си представяме да върнем лидерската позиция на Европа през следващите години, за което съм убедена, че ще работи новото правителство“, подчерта Йотова.

„Няма причина този процес да се бави. В най-кратки срокове ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи. Проведох задълбочени разговори при назначаването на служебния кабинет и се надявам, че и сега те ще бъдат също толкова съдържателни и позитивни. След това ще връча първия мандат, който се надявам да бъде изпълнен възможно най-бързо“, допълни президентът Илияна Йотова.