Двадесет и двама будистки монаси са арестувани на летището в Коломбо, Шри Ланка, след като митническите служители открили 110 кг канабис, скрит в багажа им, съобщи полицията пред BBC Sinhala.

Това е първият подобен случай в историята на страната. При всеки монах са намерени около 5 кг от вида „Куш" - особено силна форма на наркотика - скрити в „фалшиви стени" в багажа им. Монасите, предимно студенти, се завръщали от четиридневна почивка в Тайланд с всички разходи, платени от неназован спонсор, когато бяха задържани в събота. Дрогата е намерена сред училищни пособия и сладкиши.

Двадесет и трети монах, за когото се смята, че е организирал пътуването, но не се е присъединил към него, е арестуван впоследствие в предградие на Коломбо. Според говорителя на полицията той е казал на останалите, че „тези пакети са дарение" и че ще дойде автомобил, за да ги вземе. Монасите са от различни храмове из цялата страна, а Бюрото за борба с наркотиците е открило снимки и видеа на телефоните им, на които се наслаждават на почивката си в ежедневни дрехи.

След като се явиха в съда в неделя, двадесет и двама монаси са задържани под стража за седем дни за допълнителен разпит. BBC Sinhala съобщава, че полицията смята, че монасите вероятно не са знаели какво носят в багажа си.