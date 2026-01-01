Нова медицинска експертиза по делото за пожара в дискотека „Пулс“ в Кочани разкри мащаба на трагедията: 157 души са получили тежки телесни повреди, още 65 са с по-леки травми, а сред пострадалите има около 20 деца. Данните бяха представени от прокуратурата на днешното заседание по процеса за пожара, при който загинаха 63 души и бяха ранени над 200.

В съдебната зала в „Идризово“ прокурорът Наташа Сарамандова представи медицинската документация и експертизите за пострадалите, които са потърсили лекарска помощ след пожара на 16 март 2025 г.

Експертизите установяват увреждания от вредни газове и интоксикация, тежки изгаряния по лицето, ръцете, тялото и гърба, обхващащи от 6 до 30% от телесната повърхност, както и изгаряния на дихателните пътища, нарушена дихателна функция и поражения вследствие на вдишване на въглероден оксид.

Част от пострадалите са получили контузии на главата и тялото, счупени ребра и увреждания, наложили механична вентилация. Отчетени са още спад на кислородната сатурация до 80%, контузни рани по ръцете, тялото и очите, както и увреждания и счупвания на гръдни прешлени.

Защитата възрази срещу начина на представяне на доказателствата. Адвокатите заявиха, че прокуратурата само чете списък с доказателства, вместо да ги представя по същество пред съда.

По-рано прокуратурата представи и аутопсионните заключения на Института по съдебна медицина за причините за смъртта на жертвите.

Аутопсиите на 59 от загиналите показват, че смъртта им е била насилствена и е настъпила вследствие на отравяне с въглероден оксид.

При петима от жертвите Институтът по съдебна медицина също установява насилствена смърт, причинена от задушаване вследствие на натиск върху гръдния кош или от липса на въздух и кислород в околната среда.

Аутопсиите на трима пострадали, починали по време на лечението, също сочат насилствена смърт. Тя е настъпила вследствие на остра белодробна недостатъчност, причинена от интоксикация с въглероден оксид. При още една жертва смъртта е причинена от изгаряния трета степен по главата и тялото.

Прокуратурата представи и писмен отговор от Съдебна медицина. В него се посочва какво количество въглероден оксид в кръвта е смъртоносно и колко бързо настъпва смърт при задушаване с въглероден оксид. Документът разглежда още специфичните и неспецифичните признаци, разликата между задушаване и отравяне с въглероден оксид, както и въпроса дали жертвите биха могли да бъдат спасени, ако на място и в болниците им е била приложена кислородна терапия.

Прокуратурата предложи на следващото заседание да бъде призовано вещо лице от Съдебна медицина, което да отговори на всички допълнителни въпроси, произтичащи от аутопсионните заключения.

В началото на днешното заседание съдът информира, че все още няма обратна информация за достъпността на един от свидетелите. За други двама все още не е приключила експертизата за готовността им да свидетелстват. След това съдът реши процесът да продължи с представяне на материални доказателства.

Делото продължава на 4 май, когато прокуратурата трябва да призове вещото лице от Съдебна медицина.

Пожарът в дискотека „Пулс“ в Кочани избухна на 16 март 2025 г. по време на участие на групата ДНК и най-тежката трагедия в новата история на Северна Македония. Процесът се води от съдия Диана Груевска Илиевска, а обвинението се представлява от екип от 15 прокурори.