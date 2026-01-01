Варненският окръжен съд призна за виновна 28-годишна жена за причиняване по непредпазливост смъртта на мотоциклетист, съобщиха от пресслужбат на съда. Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие. Жената е признала вината си и всички факти и обстоятелства, изложени в обвинителния акт.

Припомняме, че инцидентът стана на 30 май миналата година на кръстовище във Варна. Жената се е движила по бул. „Цар Освободител“ и е отнела предимството на мотоциклетиста. В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествието, назначени са и различни експертизи – съдебномедицинска, автотехническа, токсикологична и химическа. През следващите месеци близки и приятели на загиналия 25-годишен Александър Маринов неколкократно искаха за причиняване смърт на пътя да се налагат само ефективни присъди.

Присъдата, произнесена от Варненския окръжен съд, е затвор за четири години, като заради проведената съкратена процедура на разглеждане, те са намалени на две години и осем месеца, отложени с петгодишен изпитателен срок. Жената е лишена и от правото да управлява моторно превозно средство за пет години.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативния съд във Варна.