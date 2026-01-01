Два дни преди началото на 52-рия парламент във формациите тече предстартова подготовка. Местата и кабинетите са разпределени, остават финалните щрихи и формиране на парламентарните групи.

До две седмици България може да има ново редовно правителство. Това заяви бъдещият депутат от „Прогресивна България“ Петър Витанов, като уточни, че процесът по съставяне на кабинет върви в рамките на конституционната процедура и политическите договорености. Именно за него се говори, че ще застане начело на парламентарната група, въпреки че имаше и спекулации за поста председател на парламента.

Витанов обяви, че вече тече подготовка за новия бюджет. За него, по думите му, ще е необходим поне месец.

Той посочи, че ако бъде съставено правителство в близките дни, бюджетът ще бъде сред първите ключови задачи. По думите му е необходим подробен анализ на публичните финанси, тъй като състоянието им е тежко, а без приет бюджет не могат да бъдат отпушени редица плащания, предаде NOVA.

Той допълни, че в момента текат експертни разговори по подготовката на финансовата рамка, като сроковете ще зависят от политическата стабилност и бързината на формиране на кабинет.

По думите му първата стъпка е провеждането на тържествено заседание на Народното събрание и избор на ръководство – председател и секретари. След това трябва да се пристъпи към избор на Министерски съвет, като целият процес се очаква да се вмести в рамките на около две седмици.

Витанов подчерта, че има политическа нагласа за съставяне на кабинет, като обществото очаква най-вече възстановяване на справедливостта - както в съдебната система, така и в политически план. Той уточни, че не става дума за реваншизъм, а за търсене на реална отговорност там, където има данни за злоупотреби или манипулации на процеси.

Депутатът коментира и икономическата ситуация в страната, като заяви, че тя е сред основните причини за общественото недоволство. Според него дефицитът е значително над европейските критерии, а основен приоритет трябва да бъде овладяване на инфлацията и ценовия натиск върху домакинствата.

От ГЕРБ все още не са решили кого ще предложат зам.-председател на парламента. Това ще се случи по време на първото събрание на групата, което също се очаква утре.

Бившият председател на бюджетната комисия Делян Добрев заяви, че очаква да не заема ръководни постове в парламентарни комисии, но подчерта, че приемането на държавния бюджет трябва да стане възможно най-бързо. По думите му парламентът може да го гласува в кратки срокове, но това зависи от наличието на редовно правителство и назначен министър на финансите, който да го изготви.

Добрев предупреди, че изготвянето на бюджета няма да бъде лесна задача, заради натрупаните проблеми в публичните финанси през последните години.

Пред по-сериозен въпрос обаче ще се изправят ПП-ДБ, които трябва да решат дали ще се разделят в две различни парламентарни групи.

Йордан Иванов коментира политическите приоритети на формациите в дясното пространство, като заяви, че целта е „силна България в силна Европа“. Той подчерта, че въпреки различията между партиите, стремежът е към единство, тъй като това е и очакването на гражданите.