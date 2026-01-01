Тежка катастрофа стана на Околовръстното шосе на София днес. Инцидентът между два автомобила е станал в минутите след 14 часа, в локалното преди бул. „Симеоновско шосе“ в посока квартал „Бояна“.

Черен джип е ударил лекотоварен автомобил, натискайки колата в мантинелата на локалното платно.

На място е пристигнал един екип на полицията. Не се съобщава за пострадали пътници.

В района преминаването е натоварено и се извършва с повишено внимание.