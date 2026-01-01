След бързи оперативно-издирвателни действия служители на сектор „Криминална полиция“ при РУ-Силистра установиха 36-годишен, присвоил и продал чужд багер.

Разследването по случая започнало след подаден сигнал от жител на село Срацимир, собственик на багера. На 16 април той го преотстъпил за ползване на друг мъж от селото, но след няколко дни ползвателят заявил, че машината липсва. Изяснявайки случая, криминалистите установили, че вместо да върне багера 36-годишният го продал за 4000 долара на лица от друго населено място.

Машината е намерена и иззета. По случая е образувана преписка и е уведомена Районната прокуратура.