Взривове отекнаха в Киев на фона на сиренен вой за въздушна тревога поради заплаха от руски дронове. Задействана е противовъздушната отбрана. Това съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Укринформ.

"Системите за ПВО работят по цели над Оболонски район. Скрийте се в бомбоубежищата!", отбеляза той.

По-рано украинските военновъздушни сили съобщиха в Телеграм: "Киев – БЛА (безпилотни летателни апарати) са се насочили към града".

Както съобщи Укринформ, подразделенията на ПВО са неутрализирали 95 от общо 123 дрона, изстреляни от руските сили от вчера вечерта до този час.

Междувременно руският министър на отбраната Андрей Белоусов днес заяви, че доставките на дронове от Европа за Киев за удари по руска територия могат да доведат до непредсказуеми последици, съобщи Ройтерс, цитирайки Интерфакс.

По-рано през април руското министерство на отбраната заяви, че смята, че правителствата в редица страни от ЕС са решили да увеличат производството и доставките на дронове за Украйна, ход, който Москва разглежда като стъпка, която ескалира конфликта, припомня Ройтерс.