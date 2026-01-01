Дете загина при пътен инцидент в карловското село Розино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът е подаден около 11:40 часа на тел. 112.

То е изскочило внезапно на платното за движение и било ударено от преминаващ автомобил, а в болница е констатирана смъртта му.

Млад шофьор загина при катастрофа с трактор в Пловдивско

Алкохолната проба на шофьора е отрицателна, предстои да бъде тестван за употреба на наркотични вещества.

Местопроизшествието е запазено. Образувано е досъдебно производство.

Рано тази сутрин мъж загина при катастрофа между пловдивските села Калековец и Стряма.