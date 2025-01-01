Кметът на село Вакарел подаде сигнал, че мъж от село Костадинкино му споделил, че е бил набит от сина си. Случаят е от 31 октомври, съобщиха полицията.

На адреса веднага били изпратени служители на РУ-Ихтиман. Пострадалият мъж е прегледан от екип на спешна помощ, като са установени наранявания и синини по лицето е едното око.

Синът е задържан за срок до 24 часа. В стаята му полицейските служители открили метална кутия с около 3 грама канабис и друга с кетамин, с тегло около 3 грама. По случая е започнато разследване.

След бързо приключване на действията по разследването 50-годишният извършител е привлечен в качеството на обвиняем за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие, както и за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително.

С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена до 72 часа.