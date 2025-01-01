Мъж преби майка си, а друг приятелката си в Софийско, съобщиха от полицията.

На 28 октомври жена от Годеч е подала сигнал, че мъжът, с когото съжителства, ѝ е нанесъл побой.

На пострадалата е причинена лека телесна повреда. Извършителят е задържан.

При друг случай - мъж от Ботевград е подал сигнал, че съседът му е нанесъл побой на майка си.

Пострадалата жена е транспортирана за преглед в столична болница. Извършителят е задържан и по случая се води разследване.