Ръководството на Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски" излезе със становище на сайта си във връзка с анонимен сигнал в социалните мрежи за сексуален тормоз от страна на преподавател във Факултета, предава БНР.

Деканското ръководство е изискало незабавно обяснения от упоменатия в сигнала преподавател. Той отрича категорично твърденията. Студентката, за която се твърди, че е обект на тормоза, е призована да се свърже с декана на факултета проф. Мая Стоянова и при пълна анонимност да я запознае със ситуацията.

В заключение от деканското ръководство посочват, че Факултетът проявява нетърпимост към всякаква форма на тормоз и ще предприеме всички необходими действия, за да гарантира спокойствието и сигурността на студентите.

"Хоризонт" потърси за коментар декана на Факултета проф. Стоянова, но телефонът в кабинета ѝ дава постоянно заето. От пресцентъра на университета отказаха коментар.