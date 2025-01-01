Граждани се събраха за пореден път в София и няколко големи града в страната на протест срещу правителството в оставка. Този път организаторите - от ПП-ДБ, мотивираха невдоволството с това, че управляващите са се опитали да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков. Сред исканията беше и провеждане на честни избори, 100% машинно гласуване.

В недоволството в т. нар. Триъгълник на властта се сляха и протестиращите срещу главния прокурор Борислав Сарафов.

Протестите в София: два в един, по-малобройни и краткотрайни от предишните

Това бе първият протест след оставката на кабинета "Желязков". Беше отправен призив към хората да станат доброволци на евентуалните предсрочни избори следващата година, за да се гарантира честността на вота.

Протестиращите се събраха в пространството между сградите на президентството и БНБ. Около цялата сграда на Народното събрание имаше засилено полицейско присъствие, както и пред Министерския съвет. Затворено бе движението по бул. "Цар Освободител".

Отново беше изградена сцена с видео стена пред фонтана на президентството, както и още една видео - пред Министерския съвет. Излъчени бяха кадри от миналите протести, както и от изказвания на председателя на ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, депутата от "Има такъв народ" Тошко Йорданов, както и различни инфлуенсъри. С лазер върху сградите на Народното събрание и на Министерския съвет бе изписано: "За гласуване с машини", "Не храни прасето", "Сарафов вън", "Славчев вън".

Когато се споменаваха имената на Борисов, на министъра на вътрешните работи в оставка Даниел Митов, на председателя на "Има такъв народ" Слави Трифонов и Тошко Йорданов протестиращи ги освиркваха.

Неколкократно събралите се пяха: "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен". Същото се пя и за изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. В един момент хора се прегърнаха и скандираха: "Заедно ще победим", докато скачат.

Протестът организиран от ПП-ДБ, започна в 18 часа, когато започна и този на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата. Вторият бе под надслов „Не храни прасето с твоите пари Vol. 3“. Двете демонстрации се сляха на жълтите павета около 19 часа и продължиха до 20.30 часа, когато хората започнаха да се разотиват.

Това беше пореден протест, организиран от ПП-ДБ, срещу настоящото правителство. Първите два бяха срещу предложения бюджет за следващата година, а последният беше с искане за оставката на правителството.

Организатори на другия протест тази вечер - с името „СарафOFF“ - бяха от инициативата „Правосъдие за всеки“. Недоволните се събраха в 18:00 часа пред Съдебната палата в София. Малко преди 19 часа те тръгнаха на шествие към сградата на парламента. Техните искания бяха за независимо правосъдие и срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

На фасадата на Съдебната палата с лазер бе изписано "Сарафов вън", "Кочина", както и изображения на метла, прасе и червен картон.

Адвокат Велислав Величков, председател на "Правосъдие за всеки", от трибуната постави въпроса за нуждата от промяна на Изборния кодекс, за да има 100% машинно гласуване, както и за това да освободят постовете им Антон Славчев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

През октомври два състава на Върховния касационен съд посочиха, че Борислав Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС, да заема поста на главен прокурор.

От гражданската организация посочват, че българското правосъдие е "заложник на огромни частни интереси, а това означава, че може да блокира всяка друга власт във всеки един момент".

Протестите в страната

Пловдив

Протестиращи на площад „Съединение“ в Пловдив се събраха с настояване за оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов, отпадане на охраната на народните представители и честни избори.

На протеста, организиран от ПП-ДБ, присъстваше и група хора, която скандираше „Не на еврото“ и носеше плакати с послания срещу валутата. Останалата част от протестиращите определи тези хора като провокатори и се насочи срещу тях с викове „Тук не е Москва“ и с призиви да напуснат протеста.

Пред множеството говориха Владимир Славенски и Тони Стойчева, общински съветник и кмет на район „Западен“ от ПП-ДБ, както и младата протестиращи Илина Пушкарова и други недоволни. Хората скандираха „Шиши вън“ и „Оставка“. Към момента няма затворени пътни артерии в града.

Русе

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се проведе и в Русе, предаде кореспондентът на БТА Андрей Кючуков.

Събитието бе пред сградата на Съдебната палата. На мястото имаше и засилено полицейско присъствие. Протестиращите настояха за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те носеха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандираха "Мафията вън!" и "Мутри, вън!".

"Трябва да продължим борбата си, докато спрем влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, което те имат във всички институции. Да прекратим този модел, който продължава вече 20 години. Той е порочен и ограбва всички нас. Оставката дойде прекалено лесно и мисля, че ни готвят нещо друго. Затова трябва да се борим, докато не си отвоюваме обратно държавата", каза от микрофона пред събралите се хора Даниела Петрова, която е подала уведомлението за протеста в Община Русе.

Тя добави, че хората не трябва да се страхуват от въвеждането на еврото, защото по думите й не този процес е виновен за покачване на цените. "Корупцията убива. Ние не сме морски свинчета, за да си правят тестове с нас. Протестите и изборите са само началото. Те са само айсберга. Не стойте безучастни. Трябва ни много повече и да сме по-осъзнати в гражданския си дълг и това, което правим всеки ден", каза пред хората Стамен Белчев.

"Освен Бойко Борисов и ГЕРБ, вина има и БСП. Тези държавници, ако знаеха къде е Русе, щеше да има жп линия Левски – Бяла, за да съкрати пътя до София с един час и този път да е устойчивият, а не пътят, по който загинаха толкова много хора, щеше да има и поне един скоростен път с по две ленти в посока, както и удвоена жп линия между Горна Оряховица и Русе. Но те някак си намират начина откъде по-лесно се усвояват средства, а не как да останат за хората. Няма и интермодален терминал, който да превозва тировете“, заяви пред протестиращите Виктор Стоянов.

Трябва да спрем корупцията в здравеопазването. Необходима е и висока избирателна активност на следващите избори, коментираха и други говорители.

Близо час след своето начало протестът приключи.

Стара Загора

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в града, а уведомителното писмо за събитието е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция, съобщиха за БТА от пресцентъра на Общината.

Протестът бе в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов и се провежда пред сградата на Областната управа в Стара Загора.

Това, което се надигна като възмущение, първоначално беше отново внасянето на бюджета на държавата за 2026 година, срещу който въстанаха толкова много хора. Тридесет минути след това се обяви, че няма да бъде внасян бюджетът. Недоволството от действията на ГЕРБ продължи да възбужда негодуванието, каза пред журналисти Овчарова. Тя допълни, че предстоят избори и едно от основните настоявания на коалицията е да бъде върнато машинното гласуване.

Протестът бе охраняван от служители на реда. Събралите носеха български знамена и скандираха „Мафията вън!“ и „Всеки ден ще е така до промяната“.

В началото на протеста от трибуната се изказа един от организаторите - Николета Аврамова, която подчерта, че всички българи искат правила, които да са равни и еднакви за всички. Тя посочи, че ролята на главния прокурор е изключително важна и когато тази позиция не е независима се взимат решения под натиск. След нея на трибуната се изказаха редица граждани, които поискаха по-добро бъдеще за всички българи, а политическите решения да бъдат взимани в полза на обществото, а не на определени групи.

В края на протеста, който премина спокойно, прозвуча българския химн. Не се наложи намеса на полицията, която охраняваше събитието, продължило малко над един час.

Търговище

Граждани на Търговище се събраха на протест в центъра на града. Така те изразиха своята подкрепа към провежданите в страната протести срещу управляващите.

Заявка за демонстрацията не е предварително заявена в администрацията на Община Търговище. Организацията се случи чрез публикации в социалните мрежи.

Бяха издигнати плакати с текст „Не храни прасето с твоите пари“ и „Абсолютно малоумни хора. Вкарват бюджета трети път, после го оттеглят. Страхливи зомбита. И не, Пеевски, няма да получиш 20 милиарда“. Друг плакат представяше лидерите на ГЕРБ, „ДПС – Ново начало“ и „Има такъв народ“ като коледари.

Младежи пяха рефрен от песента „Когато падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен“. От страна на протестиращите се чуха дюдюкания.

Демонстрацията премина спокойно и без напрежение.

Добрич

Протестът в Добрич, който съо продъжи около час, приключи спокойно. Граждани се събраха на площад “Демокрация” пред Драматичния театър “Йордан Йовков”. Участниците носеха плакати с надпис “Няма да спираме, докато не ги раираме”, “Защити демокрацията, изгони мафията”.

Архитект Надежда Пампорова от ПП-ДБ заяви, че това, което обединява всички, е непримиримостта след твърде дългото търпение. “Сега сме често на площадите, защото ни писна и е крайно време да се вгледаме в детайлите. Имаме оставка, която е отново замитане под килима на важните въпроси, които трябва да постигнем заедно, за да влязат в пленарна зала. Държавата ни е завладяна от малка шайка, която бръква в джоба на всеки от нас. Крайно време е да се заявим и да се противопоставим. Няма значение кой е тук на площада и кой стои в дома си. Важно е кой как заявява себе си”, каза тя.

Милена Керанова от ПП-ДБ посочи, че протестът е насочен срещу модела на управление. Докато не бъде сменен този корупционен модел на държавата ни, ние няма да можем да просперираме. Тук сме, за да кажем “не” на целия този порочен модел, не на завладяната държава, не на мутрите”, заяви тя.

Сред заявените искания на протестиращите бяха промяна в Изборния кодекс и въвеждане на 100-процентово машинно гласуване, както и за оставка на изпълняващия функциите главен прокурор.

Протестът премина под засилено полицейско присъствие.

Велико Търново

Хора от различни поколения се събраха на протест и във Велико Търново срещу порочните практики на властта.

Протестът се състоя пред сградата на Община Велико Търново, той е обявен както в общината, ката и в Областната дирекция на полицията. Този протест е продължение на нашето послание, е, че няма да стане по този начин, каза Владислав Иванов, представител на организаторите.

„Искаме да живеем в държава, в която децата ни ходят спокойно на училище, студентите ни остават да учат тук, младите и хората от други поколения трябва да се чувстват щастливи“, каза Елена Димитрова - преподавател и преводач. Като говорител на протеста, тя посочи, че в момента има прегрупиране на властта, но целта е енергията на младите хора да се съхрани, а това може да стане с масово гласуване на хората от протестите в цяла България.

„Масовото гласуване и опазването на честността на вота са инструмента за нормалност в държавата“, посочи тя. Альона Ларина и Али Буковски от генерацията Z посочиха, че обществото не се нуждае от силни и демократични институции, без авторитаризъм, които следят и предотвратяват корупция и кражби. Нашето поколение бяга от индивидуализма и бързите печалби, каза Буковски и подчерта, че хората от това поколение ще гласуват за да дадат своя вот към държавността, а не да наместят неизвестни хора в парламента. Властта трябва да е прозрачна, ние трябва да знаем защо се гласуват законите и каква е причината, не сме маса от безгласни хора, каза Ларина.

В протеста има нова надежда каза Боян Кърковски, който от 15 години работи в сферата на финансите. Той подчерта, че неговото дете, родено през 2025 година, ще бъде представител на поколението Бета, затова е важно България да гледа на запад. Протестът премина спокойно, при засилено полицейско присъствие.

Плевен

И в Плевен приключи протестът с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс. Той събра граждани пред сградата на Общината.

"Първо поискахме да бъде оттеглен онзи скандален и крадлив бюджет, оттеглиха го. После поискахме оставка и успяхме. Днес сме тук за трети път в рамките на две седмици, за да поставим нашите искания и няма да отстъпим от тях", каза областният председател на партия "Демократи за силна България" Ралица Таслакова, която бе един от говорителите на протеста. Тя посочи, че едно от основните искания на недоволството е да няма привилегии за никого в държавата, което вече е изпълнено със сваляне на държавната охрана за Бойко Борисов и Делян Пеевски.

"Второто ни искане е за честни избори, сто процента машинно гласуване и промяна в Изборния кодекс, така че да спрат измамите и схемите за подмяна на изборния резултат", каза Таслакова. "Третото ни искане е за опазване на изборния вот, за да не бъде подменен", допълни тя.

Предприемачът Огнян Георгиев, който също се изказа на протеста, призова за това да има по-голяма избирателна активност на евентуалните предсрочни парламентарни избори. "Моля ви, убедете ваши приятели и познати, които никога не са гласували, да гласуват, защото купеният и корпоративният вот е в огромни количества и това не бива да се допуска", каза той.

По време на протеста граждани можеха да научат как да станат доброволци за опазване на вота чрез специално мобилно приложение. Демонстрацията премина спокойно, без провокации.

Хронология на недоволството

До протеста се стигна, след като малко преди 10:00 ч. вчера стана ясно, че парламентът ще разгледа на първо четене проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавния бюджет за 2026 г. Малко по-късно от ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“ заявиха, че ще подкрепят само и единствено закона за удължителния бюджет, а при възобновяването на заседанието депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на законопроекта за бюджета на НЗОК и на Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

По-късно парламентът прие на второ четене удължителния закон на бюджета с индексация на бюджетните заплати с годишната инфлация към 31 декември 2025 г. Управляващите се опитват да си прокарат крадливия бюджет, каза Асен Василев вчера и призова за протеста днес, а след като депутатите отхвърлиха предложението да обсъдят бюджета, Ивайло Мирчев от ПП-ДБ заяви, че „очевидно управляващата коалиция се уплаши от протеста и гласува в обратна посока“.