Овладян е големият пожар в склад за фолио и опаковъчни материали в столичния квартал "Илиянци", съобщи NOVA.

В потушаването се включиха 15 екипа огнеборци.

Сигналът за инцидента е подаден в 05:30 ч. днес, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Складът е разположен в промишлената зона на квартала и е с площ от 1 декар.

Причините за случилото се и размерът на щетите все още се изясняват, допълниха от МВР.

„След получаване на сигнала за пожара веднага са изпратени пет пожарни екипа. Когато пристигнахме на място, заварихме целия склад в пламъци”, заяви Николай Николов, оперативен дежурен в Столична дирекция на ПБЗН.

Пожарът е овладян за час, а сега са останали само локални огнища по ламарините, посочи той и допълни, че завършването на изгасяването ще отнеме още час, като това включва и разчистване на останките.